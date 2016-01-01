الرئيسية | حوادث وقضايا | القضاء يقول كلمته في حق متسولة قتلت زوجها و قامت بتحنيطه و إخفاء جثته تحت النفايات

القضاء يقول كلمته في حق متسولة قتلت زوجها و قامت بتحنيطه و إخفاء جثته تحت النفايات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
القضاء يقول كلمته في حق متسولة قتلت زوجها و قامت بتحنيطه و إخفاء جثته تحت النفايات

أخبارنا المغربية : متابعة 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات، الخميس الماضي، بإدانة متسولة والحكم عليها بالسجن المؤبد بعد متابعتها من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار وتلويث جثة.

و أوضحت يومية "المساء" في عددها الصادر الاثنين  ، أن توقيف المتهمة جاء بعد أبحاث وتحريات باشرتها عناصر الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، التي قادتها إلى فك لغز جريمة قتل نفذتها المتسولة (45 سنة)، التي تبين أنها كانت وراء مصرع زوجها الستيني، حينما وجهت له طعنة بواسطة آلة حادة بعد اتهامها إيه بسرقة المال الذي تحثل عليه من التسول.

مجموع المشاهدات: 3500 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات