القضاء يقول كلمته في حق متسولة قتلت زوجها و قامت بتحنيطه و إخفاء جثته تحت النفايات
أخبارنا المغربية : متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات، الخميس الماضي، بإدانة متسولة والحكم عليها بالسجن المؤبد بعد متابعتها من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار وتلويث جثة.
و أوضحت يومية "المساء" في عددها الصادر الاثنين ، أن توقيف المتهمة جاء بعد أبحاث وتحريات باشرتها عناصر الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، التي قادتها إلى فك لغز جريمة قتل نفذتها المتسولة (45 سنة)، التي تبين أنها كانت وراء مصرع زوجها الستيني، حينما وجهت له طعنة بواسطة آلة حادة بعد اتهامها إيه بسرقة المال الذي تحثل عليه من التسول.
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