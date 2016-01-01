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مشاكل عائلية تدفع سائق حافلة بالقنيطرة إلى الانتحار

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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مشاكل عائلية تدفع سائق حافلة بالقنيطرة إلى الانتحار

 

سمية شكراد - القنيطرة

أقدم شخص في عقده الرابع من العمر على وضع حد لحياته شنقا مساء اليوم الأحد 23 أبريل 2017 بالقرب من مدرسة حمان الفطواكي بالمدينة العليا بالقنيطرة ، بسبب ضغط ظروف عائلية.

وكشفت مصادر متطابقة قريبة من محيط الهالك أن هذا الأخير الذي يشتغل سائقا بشركة الكرامة بيس، يعاني من مشاكل عائلية أثرت على نفسيته ولم يعد قادرا على تحمل تبعاتها مما دفعه إلى وضع حد لحياته شنقا .

وخلافا لما تداولته بعض المصادر الإعلامية المحلية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالقنيطرة حول أسباب الانتحار الذين ربطوها بما أسموه بـ"فصل الهالك من العمل" من طرف شركة الكرامة بيس يوم أمس، نفى مقربون من الهالك هذه المعلومات جملة وتفصيلا مؤكدين أن الهالك  لم يتم فصله بالمطلق من علمه.

المعلومات ذاتها أكدها مسؤول بشركة الكرامة بيس الذي قال أن الشركة لم تفصل أي سائق من عمله، مبرزا أن السائق الهالك كان يتميز بأخلاق حسنة ويعتبر من خيرة السائقين الذين يتميزون بالانضباط والتفاني في العمل، مشيرا إلى أن الأخبار التي ربطت موضوع الانتحار بعملية الفصل عن العمل لا أساس لها من الصحة ومجانبة للصواب والحقيقة.

 
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