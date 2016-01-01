عاجل..." الرعدة" تقتل راعي غنم بوادي زم

نورالدين ثلاج من خريبكة :

استقبل مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بوادي زم مساء اليوم الأحد 23 ابريل 2017، جثة مواطن، عثر عليه ميتا ضواحي حي المسيرة بنفس المدينة.

وقالت مصادر محلية إن الضحية الذي يعمل راعيا للأغنام، فاجأته عاصفة رعدية قوية فأردته قتيلا على الفور.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد حذرت في نشرتها مساء أمس السبت من احتمال تعرض منطقة الهضاب الفوسفاطية اليوم الأحد لأمطار عاصفية قوية