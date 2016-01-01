لفتيت يحل بهذه المدينة المغربية للترتيب لزيارة ملكية مرتقبة

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حل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمدينة فاس للترتيب لزيارة ملكية مرتقبة.

و وفق يومية المساء، فقد عرفت العاصمة العلمية استنفارا أمنيا، بحيث انتشرت عناصر الشرطة بالزي الرسمي بمختلف المحاور الطرقية المؤدية إلى مقر ولاية الجهة، والتي تحول مقرها إلى خلية نحل بسبب اجتماعات ماراطونية للمسؤولين عن البرتوكول الملكي مع السلطات المحلية والجماعات الترابية، بغرض وضع اللمسات الأخيرة على المشاريع التي ينتظر أن يدشنها الملك.