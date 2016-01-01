المضيق : هكذا تسببت شاحنة في انهيار مسكن في طور البناء مخلفة عددا من القتلى و الجرحى
أخبارنا المغربية ــ المضيق
شهدت مدينة المضيق قبل قليل حادثة سير مميتة، تسببت فيها شاحنة، بعدما دخلت في بناية عشوائية في طور البناء بحومة فطوش حي القلعة بمدينة المضيق، مما أدى إلى انهيارها ووفاة عاملين وإصابة اثنين آخرين بجروح وصفت بالخطيرة.
وأشارت مصادر محلية أنه تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان.
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