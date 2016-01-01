الرئيسية | حوادث وقضايا | فتح تحقيق في مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة (فيديو)

فتح تحقيق في مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فتح تحقيق في مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة (فيديو)

أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق بأن عاملين بورش للبناء متواجد بحي "فم العليق" بمدينة المضيق لقيا مصرعهما، مساء أمس الأحد، بعد أن دهستهما شاحنة محملة بمواد للبناء، فقد سائقها السيطرة عليها أثناء إفراغ حمولتها.

وقد تم، حسب المصادر ذاتها، إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالمضيق، كما تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

 

 

مجموع المشاهدات: 22 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات