فتح تحقيق في مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة (فيديو)

أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق بأن عاملين بورش للبناء متواجد بحي "فم العليق" بمدينة المضيق لقيا مصرعهما، مساء أمس الأحد، بعد أن دهستهما شاحنة محملة بمواد للبناء، فقد سائقها السيطرة عليها أثناء إفراغ حمولتها.

وقد تم، حسب المصادر ذاتها، إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالمضيق، كما تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.