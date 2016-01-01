فتح تحقيق في مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة (فيديو)
أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق بأن عاملين بورش للبناء متواجد بحي "فم العليق" بمدينة المضيق لقيا مصرعهما، مساء أمس الأحد، بعد أن دهستهما شاحنة محملة بمواد للبناء، فقد سائقها السيطرة عليها أثناء إفراغ حمولتها.
وقد تم، حسب المصادر ذاتها، إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالمضيق، كما تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
شاشة أخبارنا
خطير : هذا مصير ضيعة فلاحية كان يستعمل صاحبها "البراز البشري" لتخصيب التربة
أخبارنا المغربية دق حقوقيون ناقوس الخطر بخصوص استعمال البراز البشري كسماد في إحدى الضيعات الفلاحية بضواحي مدينة مراكش. وعلى إثر شكاية جرى توجيهها إلى عمالة إقليم شيشاوة ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟