عاجل .. حادثة سير بين دراجتين ناريتين تودي بحياة شابين و أرقام مخيفة لحوادث السير بالمنطقة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا عشرينيا يسمى ع.م كان قد أصيب بجروح بليغة في حادثة سير ، توفي صباح اليوم بعدما قاوم لمدة 10 أيام بقسم الانعاش.

وكانت حادثة سير خطيرة وقعت منذ عشرة أيام بطريق أولاد علي بالفقيه بن صالح ، حيث أدى اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين إلى وفاة شاب على الفور ، فيما جرى نقل صاحب الدراجة الثانية للمستجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال في حالة جد حرجة ورقد لعشرة أيام داخل قسم العناية المركزة ،ليلفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الاثنين.

هذا وتعرف جهة بني ملال حربا ضروسا في حوادث السير أزهقت في أسبوع واحد أكثر من 7 قتلى في صفوف أصحاب الدراجات لاسيما الصينية الصنع منها .