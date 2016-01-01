خطير جدا .. العثورعلى كمية كبيرة من عظام حمير مدبوحة ومسلوخة بأكادير
أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي
علمت "أخبارنا المغربية" أن مواطنون عثروا على عظام لمجموعة من الحمير مذبوحة ومسلوخة، وملقاة بأحد الأودية بالمنطقة الجبلية المحادية لحي تيليلا بأكادير .
وأثار العثورعلى هذه العظام موجة من الخوف في صفوف ساكنة أكادير سيما أنه من المرجح حسب هؤلاء أن تكون لحوم هذه الحمير قد وجهت للبيع والتسويق باللأسواق الأسبوعية العشوائية المنتشرة بالمنطقة والتي تنعدم فيها المراقبة، بشتى أنواعها، وكذا لدى أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في تحضير الأكلات السريعة.
ومن جهة أخرى ، أكدت مصادر مطلعة لموقع"أخبارنا المغربية" ، أنه فور العثور على هذه العظام تم إبلاغ السلطات المحلية ومصالح الصحة وإحدى الجمعيات النشيطة في مجال حماية المستهلك والذين لم يعيروا أي إهتمام للحادثة بالرغم من خطورتها والآثار الوخيمة التي يمكن أن تترتب على صحة المواطنين إن كانت بالفعل هذه اللحوم قد سوقت بالمدينة، مما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول دور هذه الأجهزة والآليات إن لم تتعامل بجدية وبمسؤولية مع مثل هذه المواقف تضيف مصادرنا.
ومن جانبهم عبر مواطنوا أكادير عن إمتعاضهم وإستنكارهم الشديد للصمت المطبق واللامبالاة التي وجهت بها المصالح المعنية هذا الملف؛مطالبين بفتح تحقيق عاجل والكشف عن حيثيات وملابسات هذه القضية وعن مصير لحوم تلك العظام.
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