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تفاصيل محاولة الانتحار "المأساوية" التي أقدمت عليها خمسينية بالرباط

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
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تفاصيل محاولة الانتحار "المأساوية" التي أقدمت عليها خمسينية بالرباط

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

عاش شارع علال بن عبد الله ظهر هذا اليوم أجواء استثنائية بعدما أقدمت سيدة جاوزت الخمسين من العمر على محاولة انتحار.

وحسب شهود عيان، فإن السيدة التي كانت في حالة انفعال شديد قام بصب الدوليو على جسدها وتسلقت عمودا كهربائيا مهددة برمي نفسها.

وأضافت مصادرنا أن "الحكرة" هي التي دفعتها للقيام بذلك بعدما تم النصب عليها والاستيلاء على ممتلكاتها.

هذا وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من إنقاذ السيدة وذلك بعدما استغلت المفاوضات التي أجراها معها المحامي محمد زيان الذي وعدها بتبني قضيتها.

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