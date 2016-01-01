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غريب: بعض الفايسبوكيين يطلقون حملة تضامنية مع "ولد الفشوش"

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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غريب: بعض الفايسبوكيين يطلقون حملة تضامنية مع "ولد الفشوش"

أخبارنا المغربية 

في سابقة من نوعها ، قرر نشطاء فايسبوكيون إطلاق حملة تضامنية مع "حمزة الدرهم " أو ما يعرف بـ"ولد الفشوش"  بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أيام من إيداعه سجن "زاكي" بسلا عقب متابعته، بعد تسببه في حادثة سير و هو في حالة سكر طافح.

و برر المتضامنون مع حمزة أن هذا الأخير، كان ضحية لحظات طيش شباب، متمنين أن يشارك الجميع في نشر هذه الحملة حتى يتم التفاعل معها ويغادر "ولد الفشوش" سجن سلا.

و شكلت القضية مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل معها مئات النشطاء، حيث أكد البعض منهم استعداده للمشاركة في الحملة المذكورة، في حين أشار آخرون أن "ولد الفشوش" يُعتبر مواطنا كغيره ولهذا فإن على العدالة المغربية متابعة قضيته بحزم وبجدية، والخروج بعقوبات مشددة في حقه حتى يكون عبرة لكل "ولد الفشوش" يفكر في استغلال نفوذه وأمواله في تجاوز القانون وتزويره. 

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