الرئيسية | حوادث وقضايا | واقعة غريبة....القضاء الإسباني يصدر حكما مشددا ضد مغربي متهم بقتل زوجته رغم عدم العثور على جثتها !

واقعة غريبة....القضاء الإسباني يصدر حكما مشددا ضد مغربي متهم بقتل زوجته رغم عدم العثور على جثتها !

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
واقعة غريبة....القضاء الإسباني يصدر حكما مشددا ضد مغربي متهم بقتل زوجته رغم عدم العثور على جثتها !

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

حكم غريب ذلك الذي أصدره القضاء الإسباني في حق مهاجر مغربي تم اعتقاله على خلفية اتهامه بقتل زوجته سنة 2014.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن شقيقة وبنات الزوجة تقدموا ببلاغ للشرطة يتهمون فيه الزوج بقتلها وذلك بعدما اختفت فجأة عن الأنظار.

وقالت شقيقة الضحية في شهادتتا أنها ترجح أن يكون المتهم قد رمى بها في بئر وأتبعها بكمية كبيرة من الإسمنت .

كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار شهادة أبنائها الذين أكدوا أن والدهم كان يداوم على الاعتداء عليها ويعاملها بشكل سيء.

هذا ورغم عدن العثور على الجثة وعدم توفر أي أدلة أخرى ملموسة، إلا أن القاضي أصدر حكم بالسجن النافذ ل 17 سنة في حق الزوج.

مجموع المشاهدات: 462 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات