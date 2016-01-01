واقعة غريبة....القضاء الإسباني يصدر حكما مشددا ضد مغربي متهم بقتل زوجته رغم عدم العثور على جثتها !

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

حكم غريب ذلك الذي أصدره القضاء الإسباني في حق مهاجر مغربي تم اعتقاله على خلفية اتهامه بقتل زوجته سنة 2014.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن شقيقة وبنات الزوجة تقدموا ببلاغ للشرطة يتهمون فيه الزوج بقتلها وذلك بعدما اختفت فجأة عن الأنظار.

وقالت شقيقة الضحية في شهادتتا أنها ترجح أن يكون المتهم قد رمى بها في بئر وأتبعها بكمية كبيرة من الإسمنت .

كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار شهادة أبنائها الذين أكدوا أن والدهم كان يداوم على الاعتداء عليها ويعاملها بشكل سيء.

هذا ورغم عدن العثور على الجثة وعدم توفر أي أدلة أخرى ملموسة، إلا أن القاضي أصدر حكم بالسجن النافذ ل 17 سنة في حق الزوج.