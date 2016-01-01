اصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير تسبب فيها " خطاف " نواحي مراكش
أخبارنا المغربية :
أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اثر انقلاب سيارة مخصصة للنقل السري ، اليوم الاثنين ، بمركز آيت ورير نواحي مراكش.
و حسب مواقع محلية، فالسيارة كانت تقل خمسة أشخاص، بالإضافة للسائق، الذي حاول تجاوز آلية للحفر بسرعة فائقة ما تسبب في انقلاب العربة وإصابة الركاب.
و جرى نقل المصابين لمستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
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