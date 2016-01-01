الرئيسية | حوادث وقضايا | اصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير تسبب فيها " خطاف " نواحي مراكش

اصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير تسبب فيها " خطاف " نواحي مراكش

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
اصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير تسبب فيها " خطاف " نواحي مراكش

أخبارنا المغربية : 

أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اثر انقلاب سيارة مخصصة للنقل السري ، اليوم الاثنين ، بمركز آيت ورير نواحي مراكش.

و حسب مواقع محلية، فالسيارة كانت تقل خمسة أشخاص، بالإضافة للسائق، الذي حاول تجاوز آلية للحفر بسرعة فائقة ما تسبب في انقلاب العربة وإصابة الركاب.

و جرى نقل المصابين لمستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

مجموع المشاهدات: 31 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات