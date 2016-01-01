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خطير .. نفاذ مخزون الدم بمركز التحاقن بمراكش

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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خطير .. نفاذ مخزون الدم بمركز التحاقن بمراكش

أخبارنا المغربية : 

في عددها ليوم غد الثلاثاء، كشفت يومية " المساء "  ، أن مخزون الدم الموجود بمركز التحاقن بمراكش نفذ  نهائيا، حيث لم يعد يتوفر المركز ولو على كيس واحد، مما يستوجب التدخل العاجل من أجل التبرع بالدم، وإنقاذ حياة العشرات من الحالات التى تتطلب كمية مهمة من الدم دون أن تتمكن من الحصول عليه.

و حسب ذات اليومية، فإن جميع طلبات الدم الواردة على المركز قد تم رفضها وإعادتها، سواء تعلق الأمر بحالات خطرة مستعجلة أو غير مستعجلة، مبرزة أن استمرار هذا الوضع لمدة أسبوع يجعل الوضع أكثر صعوبة وخطورة.

 
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