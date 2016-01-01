"ولد فشوش" جديد يخرب ممتلكات عمومية بمراكش بسيارة "الفيراري"

أخبارنا المغربية :

في واقعة جديدة و مثيرة، روع أحد " أولاد لفشوش " شوارع مدينة مراكش، قبل أن يخترق بسيارته " الفيراري " حمراء اللون ممتلكات عامة، ويقوم بتخريبها، وذلك بعد بطل " غزوة " ما يعرف بـ" الكونسطاطور " ، التي كانت شوارع الرباط مسرحا لها.

و أوضحت يومية " المساء " في عددها ليوم الثلاثاء ، أن شابا في عقده الثالث ( يعتقد أنه كان في حالة سكر طافح) كان يقود سيارة بسرعة كبيرة صابح أمس الاحد ، بسرعة تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها، قبل أن ينحرف على الطريق ويصدم بحاجز حديدي اخترقه، ليجد نفسه وسط أشغال يقوم بها عمال البلدية، مشيرة أن الحادث لم يخلف ضحايا، خصوصا في صفوف العمال الذين كانوا يقومون بالاشغال.

و في الوقت الذي أكدت مصادر اليومية أن الحادث لم يخلف ضحايا، خصوصا في صفوف العمال، الذين كانوا يقومون بالأشغال، أو بعض المارة، نظرا لعدم وجود أحد في المنطقة، كشفت مصادر أخرى أن الحادث استنفر المصالح الأمنية، التي حلت بعين المكان، وباشرت التحقيق في الوقعة، قبل أن يتم رفع السيارة من الطريق، الذي قطعت حركة السير به لأزيد من 15 دقيقة، وحملها إلى المحجز البلدي.