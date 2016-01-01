توقيف سيدة متزوجة حولت منزلها لوكر للدعارة ... هافين و كيفاش

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أخبارنا المغربية : متابعة

قامت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان بالبيضاء، بمداهمة وكر للدعارة تشرف عليه امرأة متزوجة وأم لطفل.

و استغلت المتهمة غياب زوجها عن البيت، لتقوم بفتح أبواب المنزل في وجه العشاق الباحثين عن الاستماع بلحظات جنسية بعيدا عن أعين المتربصين ودوريات الأمن مقابل مبالغ مالية، حسب ما أوردته صحيفة "الصباح".

و كشفت ذات المصادر ، أنه تم إيقاف المتهمة متلبسة بالدعارة والفساد، إذ بعد عملية المداهمة التي قامت بها المصالح الأمنية ابتداء من التاسعة صباحا، تم ضبط ربة البيت متلبسة رفقة عشيقها، وتم العثور على أربعة شباب رفقة خليلاتهم.

و أوضحت المصادر نفسها ، أن إيقاف المتهمة الرئيسة رفقة زبنائها، جاء بعد أن توصلت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، بشكاية تقدم بها الجيران يتهمون فيها جارتهم بتحويل بيتها إلى وكر للدعارة والفساد. وبعد التأكد من صحة الشكاية قررت المصالح الأمنية مداهمة البيت.

وبعد اعتقال المتهمين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، واعترفوا بالمنسوب إليهم، خصوصا أنهم ضبطوا متلبسين لتتم إحالتهم الخميس الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، بتهم إعداد وكر للدعارة والفساد والخيانة الزوجية.