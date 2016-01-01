إغلاق معبر باب سبتة لمدة أسبوع بعد تكرار حوادث الوفاة !
أخبارنا المغربية : تطوان
اتفقت السلطات المغربية مع نظيرتها الإسبانية، على إغلاق معبر باب سبتة، لمدة أسبوع كامل ، أي إلى غاية الثلاثاء المقبل الثاني من شهر ماي، و ذلك عقب وفاة سيدتين في الايام الاخيرة بسبب التدافع و الازدحام.
و حسب مصادر اخبارية اسبانية ، فإن هذا الإغلاق يأتي من أجل بحث التدابير اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث و توفير شروط السلامة في المعبر الحدودي .
و كانت سيدة مغربية تبلغ من العمر 54 سنة، قد تعرضت يوم أمس، للدهس من قبل مئات ممتهنات التهريب المعاشي ، حيث لفظت أنفاسها الاخيرة رغم نقلها إلى مستشفى الفنيدق في محاولة لانقاذها.
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