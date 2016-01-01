الدرك يفك لغز سرقة نحاس OCP أبطالها مستخدمان ومكلف بالحراسة

نورالدين ثلاج –أخبارنا المغربية

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالجديدة، صباح اليوم الثلاثاء 25 أبريل ، على الوكيل العام باستئنافية المدينة عصابة مكونة من مستخدم لدى المكتب الشريف للفوسفاط وشخص آخر، ومكلف بالحراسة، بتهمة سرقة معدات نحاسية، من المكتب الشريف للفوسفاط، بالمنطقة الصناعية بالجرف الأصفر.

وكانت الضابطة القضائية للدرك قد باشرت تحرياتها، على امتداد شهر، لتهتدي إلى تحديد هويتي الفاعلين الرئيسيين المتورطين، وظروف وملابسات السرقات المتكررة التي نفذوها، حيث كان ينقلان النحاس المسروق، على متن سيارتيهما الخفيفتين بتعاون مع المكلف بالحراسة والمراقبة، يسهل لهما المرور عبر البوابة الرئيسية، حيث تمكنا المستخدمان، السبت الماضي، من الفرار أثناء محاولة القبض عليهما، عند نقطة مراقبة تمويهية.

وأفضت التحريات والأبحاث إلى توقيف ثلاثة أشخاص، مساء أمس الإثنين 24 أبريل، وذلك بعد مداهمة مخزن في قلب مدينة الجديدة، ضبطوا بداخله طنا من النحاس المسروق من المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر، و أوقفت صاحبه، من أجل اقتناء أشياء متحصلة من السرقة، كما تم توقيف أحد المستخدمين المتورطين في السرقات، بالإضافة إلى المستخدم المكلف بحراسة البوابة، والذي كان يسهل مرور السيارتين المشحونتين بالنحاس المسروق، فيما يوجد أحد الفاعلين الرئيسيين في حالة فرار.