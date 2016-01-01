قاصر مغربي يقاضي دولة أوروبية و يطالب بهذا التعويض بسبب سجنه عاما دون اثبات

أخبارنا المغربية :

رفع قاصر مغربي مقيم بإيطاليا، دعوى قضائية ضد الدولة الايطالية مطالبا بتعويض قدره 158 الف أورو ، بسبب اعتقاله احتياطيا بتهم الابتزاز و ترويج المخدرات ، لمدة سنة دون أي إثبات.

و بعد انتهاء مدة الاعتقال في سجن القاصرين و دار للرعاية ، تم ابلاغ القاصر أنه بريء من التهم ، ليقوم محاموه برفع دعوى للمطالبة بتعويض قدره 500 اورو عن كل يومقضاه في السجن و400 اورو عن كل يوم في دار الرعاية.

الضحية صرح لوسائل اعلام ايطالية، أنه حاول مرارا التحدث مع الامن و ابلاغهم أنه برئ لكن لا أحد كان يصغي إليه .