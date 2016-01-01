مثير: شرطة الرباط تعتقل ستيني و عشيقته العجوز بتهمة الخيانة الزوجية
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية
تفجرت فضيحة خيانة زوجية لمسنين بالرباط، بالرباط، بعد ضبطهما من طرف الشرطة في حالة تلبس، بفيلا على الطريق الساحلي بالعاصمة.
و وفق يومية المساء، فقد أوقفت الشرطة مهندس دولة يشتغل أستاذا جامعيا بمعهد بالعرفان وهو من مواليد 1950 وأوقفت عشيقته وهي زوجة مسؤول سابق بقطاع حكومي من مواليد 1954.
و أودعت النيابة العامة الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، ورفضت ملتمس السراح المؤقت يوم الإثنين.
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