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مثير: شرطة الرباط تعتقل ستيني و عشيقته العجوز بتهمة الخيانة الزوجية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مثير: شرطة الرباط تعتقل ستيني و عشيقته العجوز بتهمة الخيانة الزوجية

أخبارنا المغربية 

تفجرت  فضيحة خيانة زوجية لمسنين بالرباط، بالرباط، بعد ضبطهما من طرف الشرطة في حالة تلبس، بفيلا على الطريق الساحلي بالعاصمة.

و وفق يومية المساء، فقد أوقفت الشرطة مهندس دولة يشتغل أستاذا جامعيا بمعهد بالعرفان وهو من مواليد 1950 وأوقفت عشيقته وهي زوجة مسؤول سابق بقطاع حكومي من مواليد 1954.

و  أودعت النيابة العامة الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، ورفضت ملتمس السراح المؤقت يوم الإثنين.

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