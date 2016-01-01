مثير: شرطة الرباط تعتقل ستيني و عشيقته العجوز بتهمة الخيانة الزوجية

أخبارنا المغربية

تفجرت فضيحة خيانة زوجية لمسنين بالرباط، بالرباط، بعد ضبطهما من طرف الشرطة في حالة تلبس، بفيلا على الطريق الساحلي بالعاصمة.

و وفق يومية المساء، فقد أوقفت الشرطة مهندس دولة يشتغل أستاذا جامعيا بمعهد بالعرفان وهو من مواليد 1950 وأوقفت عشيقته وهي زوجة مسؤول سابق بقطاع حكومي من مواليد 1954.

و أودعت النيابة العامة الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، ورفضت ملتمس السراح المؤقت يوم الإثنين.