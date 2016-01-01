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فاس: أم تتحول إلى "مي لحبيبة" بعدما طردها ابنها الطبيب من البيت

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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فاس: أم تتحول إلى "مي لحبيبة" بعدما طردها ابنها الطبيب من البيت

أخبارنا المغربية 

في عددها الصادر غدا، قالت يومية الأخبار، أن طبيبا تخلى عن والدته العجوز لتعيش في غرفة مهجورة بسطح بناية سكنية بحي لابيطا، بمدينة فاس، قبل أن تبادر فعاليات مدنية محلية إلى نقلها إلى دار المسنين "باب الخوخة" أملا في أن تجد حضنا دافئا يأويها وينسيها قسوة العذاب الذي عانت ويلاته على امتداد سنوات طويلة من الجفاء والنكران.

و وفق نفس اليومية، فقد عاشت الأم سابقا في كنف أسرة مستقرة ووضع اجتماعي مريح بعدما كانت متزوجة من محام معروف بمدينة فاس، وأنجبت منه ولدا أصبح فيما بعد طبيبا له مصحة خاصة بمدينة فاس ثم خارج أرض الوطن.

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