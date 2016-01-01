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صادم وبعد مي عيشة... سبعيني يتناول مبيد سام خلال تنفيذ حكم قضائي على أرضه ونقله بين الحياة والموت للانعاش

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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صادم وبعد مي عيشة... سبعيني يتناول مبيد سام خلال تنفيذ حكم قضائي على أرضه ونقله بين الحياة والموت للانعاش

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل" أخبارنا" أن سبعينيا بأفورار أقدم أمس الثلاثاء على محاولة الانتحار ووضع حد لحياته ، وذلك بتناوله لمادة سامة خلال محاولة تنفيذ حكم قضائي لافراغه من أرضه بحضور الدرك الملكي والسلطات المحلية وعون قضائي.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فقد تم ربط الاتصال بسيارة إسعاف نقلت الضحية إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث جرى ادخاله العناية المركزة وهو بين الحياة والموت.

وحسب شهود عيان فالضحية أقدم على وضع حد لحياته بعدما شعر بالحكرة ومحاولة افراغه من أرضه التي يملك جميع وثائقها ، حيث تقدم بطعن في قرار الحكم التنفيذي ، ليتم تأجيل التنفيذ بعد الحادث لوقت لاحق.

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