عاجل... النيران تأتى على باخرة أكادير بأكملها وتتسبب في غرقها وهذا سبب الحريق (فيديو و صور حصرية)



أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي



في آخر المستجدات المتعلقة بالحريق الرهيب الذي إندلع صباح اليوم بسفينة للصيد في أعالي البحار كانت راسية بميناء أكادير لإخضاعها لإصلاحات روتينية.





أفادت مصادر موثوقة لموقع "أخبارنا المغربية" أن السبب الرئيسي للحريق يعود إلى إصلاحات التلحيم التي تشهدها مما تسبب في نشوب النيران على مستوى ظهر السفينة لتمتد إلى باقي غرفها وأجزائها نظرا لقوتها؛مما جعلها تلتهمها عن آخرها بالرغم من المجهذات الجبارة التي بذلتها مختلف عناصر الوقاية المدنية والسلطات الأمنية للسيطرة على الحريق إلا أن النيران تجري بما لا يشتهي رجال المطافئ معلنة غرق السفينة بعد أن إحترقت بأكملها وغمرتها المياه.







