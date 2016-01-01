الرئيسية | حوادث وقضايا | عاجل... النيران تأتى على باخرة أكادير بأكملها وتتسبب في غرقها وهذا سبب الحريق (فيديو و صور حصرية)

عاجل... النيران تأتى على باخرة أكادير بأكملها وتتسبب في غرقها وهذا سبب الحريق (فيديو و صور حصرية)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاجل... النيران تأتى على باخرة أكادير بأكملها وتتسبب في غرقها وهذا سبب الحريق (فيديو و صور حصرية)


أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي   

في آخر المستجدات المتعلقة بالحريق الرهيب الذي إندلع صباح اليوم بسفينة للصيد في أعالي البحار كانت راسية بميناء أكادير لإخضاعها لإصلاحات روتينية.



أفادت مصادر موثوقة لموقع "أخبارنا المغربية" أن السبب الرئيسي للحريق يعود إلى إصلاحات التلحيم التي تشهدها مما تسبب في نشوب النيران على مستوى ظهر السفينة لتمتد إلى باقي غرفها وأجزائها نظرا لقوتها؛مما جعلها تلتهمها عن آخرها بالرغم من المجهذات الجبارة التي بذلتها مختلف عناصر الوقاية المدنية والسلطات الأمنية للسيطرة على الحريق إلا أن النيران تجري بما لا يشتهي رجال المطافئ معلنة غرق السفينة بعد أن إحترقت بأكملها وغمرتها المياه.

 

 




مجموع المشاهدات: 337 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات