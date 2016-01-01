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هادشي بزاف...قاصر يضع حدا لحياته في ظروف غامضة بتطوان

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
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هادشي بزاف...قاصر يضع حدا لحياته في ظروف غامضة بتطوان

 

تطوان: سعيد المهيني

وضع شاب في مقتبل العمر والبالغ من العمر 16 سنة فقط والمسمى قيد حياته “نورالدين” حدا لحياته شنقا في الساعات الأولى من صبيحة يوم الاربعاء 26 ابريل 2017 ، بحومة “الحانوت دالشاف” بحي الإشارة بتطوان.

وقد انتقلت على وجه السرعة عناصر من الشرطة العلمية التي قامت بمعاينة جثة الهالك ومكان الحادث حيث تم العثور على عينة من المخدرات القوية بالإضافة أقراص مهلوسة وقطعة مخدر الشيرا.

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، حيث ينتظر أن يتم تشريح الجثة طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة كما فتحت المصالح الأمنية بحثا قضائيا حول ملابسات الحادث .

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