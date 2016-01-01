مأساة: هكذا لقي طفل رضيع مصرعه داخل بيت والديه
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
علمت "أخبارنا" ان دوار الهبابزة ضواحي دار ولد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح ، عرف حادثا مؤلما حيث كان أحد الأطفال يبلغ من العمر سنتين يلعب داخل منزل أسرته ، وكان في بداية تعلمه للمشي وهو يفرح بخطواته الأولى ، فسقط من أعلى الدرج ، وأصيب بجروح بليغة جرى نقله على اثرها لمستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال .
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالطفل الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما لم تنفع كل محاولات الطاقم الطبي في انقاذه.
هذا وساد جو من الحزن الكبير والاسى بين أسرة الرضيح المتوفى وبين الجيران والأقارب.
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