عاجل...القضاء يصدر حكمه في حق المتورطين في مقتل "مول الحوت" محسن فكري

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أكجتمصادر محلية بالحسيمة أن استئنافية المدينة أصدرت قبل قليل حكمها في حق المتورطين في مقتل بائع السمك محسن فكري قبل عدة أشهر مطحونا داخل شاحنة للأزبال.

وحسب ذات المصجر، فإن القضاء اعتبر المتهمين مدانين في الجريمة وقضى في حق كل من الخليفة والطبيب البيطري ومندوب الصيد البحري، بثمانية أشهر سجنا نافذا، فيما أدانت عمال شركة للنظافة المعتقلين على ذمة نفس الملف بثلاثة أشهر سجنا نافذا، في حين حكم على زملاء الراحل ب 6 أشهر نافذة بينما نال قائد المقاطعة البراءة.