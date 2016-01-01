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بسبب الشك .. " ولد مليكة " يذبح زوجته أمام الملأ بفاس

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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بسبب الشك .. " ولد مليكة " يذبح زوجته أمام الملأ بفاس

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني

اهتزت مدينة فاس ، مساء أمس الثلاثاء، على وقع حادثة خطيرة تمثلت في إقدام زوج على محاولة ذبح زوجته العشرينية أمام أعين المارة قرب مسجد بمقاطعة المرينيين، إلا أن شجاعة حارس ليلي أنقذتها من الموت، بعدما غامر بحياته وواجه الزوج الهائج ببسالة نادرة.

و حسب مصادر محلية ، فإن الزوجة المسماة " لبنى " أنجبت طفلة  " كفيفة " ، وهو الأمر الذي اعتبره الزوج دليل على خيانة زوجته له، ليطالبها بالتخلي عنها قبل أن تعترض الزوجة و طالبته بالطلاق بعد التشكيك في شرفها ، إلا أن المعني لم يتقبل فكرة تطليق الزوجة ليشرع في تعذيبها بكل الطرق .

و أصيبت الزوجة في هذا الاعتداء بمجموعة من الجروح والإصابات الخطيرة على مستوى الرأس والوجه، جراء مقاومتها له، الامر الذي  كلفها 80 غرزة، حيث حدد الطبيب المعالج مدة العجز في 40 يوما.

و اعتقلت مصالح الأمن بفاس ، الزوج لذي له عدة سوابق  بعد ساعات قليلة من فعلته حيث تم اقتياده لمخفر الشرطة لتطبيق المسطرة القانونية في حقه  .

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