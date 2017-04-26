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فتح تحقيق بعد وفاة سيدة نتيجة الإهمال الطبي بالرباط

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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فتح تحقيق بعد وفاة سيدة نتيجة الإهمال الطبي بالرباط

أخبارنا المغربية 

لقيت سيدة حتفها أمام مركز التشخيص "باب البويبة" بالرباط، بعد إهمالها من طرف مركز طبي بيعقوب المنصور، رفض إسعافها أو تقديم استشارة طبية لها بدعوى غياب الأطباء، قبل أن يسلم لها موعدا شهر يوليوز المقبل رغم وضعها الصحي الحرج.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن وكيل الملك وعناصر أمنية حلت بالمركز مباشرة بعد الإشعار بوفاة المواطنة من أجل الاستماع إلى إفادة بعض العاملين به، قبل نقل الجثة إلى مستودع الأموات.

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1 | houcine
الماء امامكم و المشرملين وراءكم
c'est que du cinéma.
Le déplacement du procureur est diffusée pour faire croire aux plus naïfs que la justice sera faite et rendue dans cet affaire... vous n'avez qu'à voir la réponse judiciaire donnée dans l'assassinat de feu HASSAN Fikri pour vous rendre compte de cet anesthésie judiciaire d'aujourd'hui
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/04/26 - 11:09
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