هكذا أطاحت إكرامية أمير خليجي بمسؤولين أمنيين بالبيضاء

أخبارنا المغربية

أطاحت إكرامية أمير خليجي بمسؤولين أمنيين بالبيضاء، وفق ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر غدا.

و تواصل لجنة رفيعة المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني عمليات بحث واستماع إلى عدد المنتسبين إلى الجهاز، بولاية أمن البيضاء، بخصوص توزيع إكرامية أمير خليجي بقيمة 100 مليون دون سلك المسطرة الإدارية، ما سيعجل باتخاذ قرارات إدارية وتأديبية في حق عدد من المسؤولين بولاية الأمن والمنطقة الأمنية للميناء.

للإشارة فإن إكرامية الخليجي جاءت رغبة في شكر العناصر الأمنية على المجهودات التي قامت بها لتأمين مقامه وتنقلاته، وحراسة ممتلكاته.