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هكذا أطاحت إكرامية أمير خليجي بمسؤولين أمنيين بالبيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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هكذا أطاحت إكرامية أمير خليجي بمسؤولين أمنيين بالبيضاء

أخبارنا المغربية 

أطاحت  إكرامية أمير خليجي بمسؤولين أمنيين بالبيضاء، وفق ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر غدا.

و تواصل لجنة رفيعة المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني عمليات بحث واستماع إلى عدد المنتسبين إلى الجهاز، بولاية أمن البيضاء، بخصوص توزيع إكرامية أمير خليجي بقيمة 100 مليون دون سلك المسطرة الإدارية، ما سيعجل باتخاذ قرارات إدارية وتأديبية في حق عدد من المسؤولين بولاية الأمن والمنطقة الأمنية للميناء.

 للإشارة فإن إكرامية الخليجي جاءت رغبة في شكر العناصر الأمنية على المجهودات التي قامت بها لتأمين مقامه وتنقلاته، وحراسة ممتلكاته. 

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1 | ربيع
من حقنا الخوف
الذي يظهر معدننا الحقيقي ورزانتنا وغياب رباطة الجأش والحفاظ على كرامتنا كمغاربة هو الاكرااميات من زوار اثرياء لبلدنا حتى وان كانوا اغنياء هذا لا يبرر انبطاحنا لهم كما يقع في الواقع والمرور الى كرامة الموضف من امن وجمارك وخدمات اخرى عوض اللهث وراء بعص الدراهم وتسابق بعضنا البعض للحس الاحذية والالتفاف على القانون او الغائه ارضاء للمكرم وهنا ششر البلية
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/04/26 - 10:57
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