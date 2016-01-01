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عاجل... انهيار منزل وانتشال جثة رجل من تحت الأنقاض ونقل فتاة مغمى عليها للمستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل... انهيار منزل وانتشال جثة رجل من تحت الأنقاض ونقل فتاة مغمى عليها للمستعجلات

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن منزلا بوسط حي أولاد حمدان أمام كلية الاداب والعلوم الانسانية ببني ملال ،انهار بالكامل بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس .

وحسب شهود عيان فالحادث استنفر رجال الشرطة والسلطات المحلية ورجال الاسعاف الذين قاموا بالبحث بشكل مكثف حتى عثروا عن جثة الرجل ،وجرى نقلها الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي .

هذا وتم نقل طالبة تقطن بجوار المنزل إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث أغمي عليها من هول المشهد والصدمة لما رأته من دمار حل بالمنزل.

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