الرئيسية | حوادث وقضايا | هذا الفيديو يقود الأمن لاعتقال مروج أوراق نقذية مزورة

هذا الفيديو يقود الأمن لاعتقال مروج أوراق نقذية مزورة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا الفيديو يقود الأمن لاعتقال مروج أوراق نقذية مزورة

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني

اعتلقت المصالح الأمنية بتطوان، ليلة أمس الاربعاء ، شخصا ظهر في شريط فيديو جرى تداوله خلال اليومين الماضيين على صفحات فايسبوكية ، بأحد المحلات التجارية بمرتيل، وهو يقتني بعض احتياجاته بأوراق نقدية قيل أنها مزورة .

و حسب مصادر محلية ، فالشخص المعتقل يشتغل سائق شاحنة لحمل الأزبال، و يخضع حاليا للتحقيق ، حيث اتهمه البعض بالنصب والاحتيال على أصحاب المحلات التجارية ، بأوراق مالية مزورة كما اتهموه بالتوفر على مبلغ مالي مزيف من الأورو .

مجموع المشاهدات: 3318 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة
image

"حزب الله" ضد "حزب الله"

صلاح الدين عابر
image

مكاينش معامن

اسماعيل الحلوتي
image

من اجل مدينة افظل

جمال ايت حمو

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات