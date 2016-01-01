هذا الفيديو يقود الأمن لاعتقال مروج أوراق نقذية مزورة

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني

اعتلقت المصالح الأمنية بتطوان، ليلة أمس الاربعاء ، شخصا ظهر في شريط فيديو جرى تداوله خلال اليومين الماضيين على صفحات فايسبوكية ، بأحد المحلات التجارية بمرتيل، وهو يقتني بعض احتياجاته بأوراق نقدية قيل أنها مزورة .

و حسب مصادر محلية ، فالشخص المعتقل يشتغل سائق شاحنة لحمل الأزبال، و يخضع حاليا للتحقيق ، حيث اتهمه البعض بالنصب والاحتيال على أصحاب المحلات التجارية ، بأوراق مالية مزورة كما اتهموه بالتوفر على مبلغ مالي مزيف من الأورو .