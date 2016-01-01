انفراد... وثيقة توضح إهمال الباشا السابق و مسؤولية السلطات عن انهيار المنزل الذي توفي فيه رجل ببني ملال والوالي يحقق

أخبارنا المغربية - جمال مايس

في متابعة "أخبارنا" لخبر انهيار منزل ليلة الاربعاء الخميس ببني ملال ، علمنا أن الساكنة تقدمت بمجموعة من الشكايات لدى السلطات المحلية ونشرت نداءات بمواقع التواصل الاجتماعي تحذر فيها من وشك انهيار المنزل والضرر الذي كان يسببه صاحبه المسن المضطرب نفسيا ، والمهووس بتربية القطط والكلاب ، حيث كان يتواجد بسطح منزله عددا كبيرا منها ، وهو ما جعل الجيران وأحد الأحزاب يسلمون شكاية -أنظر الوثيقة المتداولة بالفيسبوك- للباشا السابق يشتكون فيها من الروائح الكريهة والأوساخ وينبهون السلطات بأن المنزل ايل للسقوط لكن شكاياتهم قوبلت بالاهمال ، حيث خرجت لجنة الى عين المكان وعاينت البناية دون أن تستمر في اجراءاتها.



وكانت مصادر قد أفادت ل”أخبارنا” أن منزلا بوسط حي أولاد حمدان أمام كلية الاداب والعلوم الانسانية ببني ملال ،انهار بالكامل بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس .



وحسب شهود عيان فالحادث استنفر رجال الشرطة والسلطات المحلية ورجال الاسعاف الذين قاموا بالبحث بشكل مكثف حتى عثروا عن جثة الرجل وانتشلوها من تحت الأنقاض ،وجرى نقلها الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال .

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وتم نقل طالبة تقطن بجوار المنزل إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث أغمي عليها من هول المشهد والصدمة لما رأته من دمار حل بالمنزل.



هذا وانتقل صباح اليوم والي جهة بني ملال خنيفرة الى عين المكان ، وعاين البناية المنهارة ، ووقف على حجم الأضرار وأمر بفتح تحقيق لمعرفة جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات.