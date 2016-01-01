هراوات وأسلحة بيضاء "تشرمل" رجل أمن وزوجته ووالدتها بخريبكة

نورالدين ثلاج من خريبكة



تعرض رجل امن رفقة زوجته وحماته لاعتداء بالهراوات والأسلحة البيضاء،عصر اليوم الخميس 27 أبريل بحي القدس، وذلك بعدما انهال عليهم أفراء عائلة تكتري لهم الطابق السفلي، مما تسبب لهم في جروح وكدمات خطيرة على مستوى الوجه، اليد والرأس....

وقد عاينت الجريدة حجم الإصابات التي لحقت برجل الأمن و زوجته ووالدتها، بعدما تم تقطيب الجروح التي لحقت به بـ18 "غرزة" على مستوى اليد والذراع والرأس، فيما قطب الجرح الذي لحق بالزوجة الحامل 5 غرز مع إخضاعها للمراقبة الطبية بسبب تعرض بطنها للضرب، فيما ستجرى للحماة فحوصات دقيقة على مستوى الرأس لمعرفة مدى خطورة الإصابة.



وقد منحت لرجل الأمن شهادة طبية مفتوحة قدرت العجز في 28 يوما ونقله على متن سيارة إسعاف تابعة للأمن إلى الدارالبيضاء، في الوقت الذي تأجل تقدير عجز الزوجة ووالدتها إلى حين التأكد من صحة الجنين ببطنها وكذا نتائج الفحوصات الطبية و"السكانير" على مستوى الرأس.



كما اعتقلت مصالح الأمن ثلاثة أفراد (رجلين وامرأة) من المعتدين الذين حلوا بقسم المستعجلات لأخذ الإسعافات، فيما لازال البحث جاريا عن آخرين شاركوا في الاعتداء.



وحول أسباب الاعتداء، قال مقربون من المعتدى عليهم إنه نتيجة خلاف سببه قطع رجل الأمن للتيار الكهربائي عن مرآب سفلي يعود لأصحاب المنزل (المعتدين)، حيث تطور الخلاف إلى سب وشتم يومي ثم إلى اعتداء بالأسلحة البيضاء والهراوات.