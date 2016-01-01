عاجل... اعتقال رئيس ودادية سكنية بعد تسليم نفسه وانطلاق أولى جلسات محاكمته
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن رئيس احدى الوداديات السكنية ببني ملال سلم نفسه صباح اليوم الجمعة للشرطة القضائية ببني ملال ، وذلك اثر صدور مذكرة بحث في حقه بناء على أوامر قاضي التحقيق في ملف نصب واحتيال.
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فعدد كبير من الضحايا تقدموا بشكاياتهم لدى النيابة العامة ببني ملال يتهمون فيها رئيس الودادية ،وهو حقوقي و يعمل كطبيب وصاحب مصحة ، بالنصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية.
وأكدت مصادر ل"أخبارنا" أن قاضي التحقيق سبق وأن أمر بتقديم المتهم في حالة اعتقال ، حيث قام باستئناف الحكم ، لتقرر غرفة المشورة بتأييده والأمر بتقديمه على أنظار المحكمة في حالة اعتقال، حيث ستنطلق أولى الجلسات عشية اليوم الجمعة.
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