طنجة .. القبض على "بائع حلوى" بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذ

هدى الجميعي - صحافية متدربة

تم مؤخرا، توقيف بائع حلوى في منطقة بوخالف ضواحي طنجة ، بتهمة الإعتداء الجنسي على تلميذ، بعد أن تلقت مصالح الدائرة التابعة للمنطقة الأمنية الأولى شكاية من والدة المعتدى عليه، البالغ من العمر 8 سنوات.

و حسب ما أوردته مواقع محلية، فمن خلال استفسار الطفل عن الشخص المعتدي، كشف أن الأخير كان يتواجد غالبا أمام المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، و أضاف أنه يقدم له الحلوى مقابل استدراجه لمكان معزول بغرض ممارسة الشذوذ عليه.

و بعد التحريات التي قامت بها عناصر الدائرة، تم تحديد هوية الجاني و توقيفه، بعد أن قام الطفل المعتدى عليه بالتعرف عليه بمجرد رؤيته، تضيف ذات المصادر.