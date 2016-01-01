طنجة .. القبض على "بائع حلوى" بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذ
بواسطة 8 دقيقة مضت
هدى الجميعي - صحافية متدربة
تم مؤخرا، توقيف بائع حلوى في منطقة بوخالف ضواحي طنجة ، بتهمة الإعتداء الجنسي على تلميذ، بعد أن تلقت مصالح الدائرة التابعة للمنطقة الأمنية الأولى شكاية من والدة المعتدى عليه، البالغ من العمر 8 سنوات.
و حسب ما أوردته مواقع محلية، فمن خلال استفسار الطفل عن الشخص المعتدي، كشف أن الأخير كان يتواجد غالبا أمام المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، و أضاف أنه يقدم له الحلوى مقابل استدراجه لمكان معزول بغرض ممارسة الشذوذ عليه.
و بعد التحريات التي قامت بها عناصر الدائرة، تم تحديد هوية الجاني و توقيفه، بعد أن قام الطفل المعتدى عليه بالتعرف عليه بمجرد رؤيته، تضيف ذات المصادر.
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