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الوزيرة رقية الدرهم ترسل ابنة شقيقها إلى السجن بسبب 20 ألف درهم !

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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الوزيرة رقية الدرهم ترسل ابنة شقيقها إلى السجن بسبب 20 ألف درهم !

أخبارنا المغربية : متابعة 

في عددها لنهاية الأسبوع، كشفت يومية الأخبار، أن رقية الدرهم ، أرسلت ابنة شقيقها الزهرة الدرهم إلى السجن، أياما قليلة،  بعد تعيينها في منصب كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مكلفة بالتجارة الخارجية، بعدما اتهمتها بسرقة مبلغ 20 ألف درهم من وكالة للأسفار في ملكيتها يوجد مقرها بمدينة العيون.

و ظل الملف المتعلق بتبادل اتهامات خطيرة، بين أفراد في عائلة الدرهم المعروفة في الجنوب، والمنتمية إلى حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بسبب صراعات حول وكالة أسفار جرى تأسيسها حديثا، إلى أن جرى استدعاء الزهرة الدرهم، أمس الخميس، من قبل عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن العيون، بتعليمات من النيابة، وفق ذات اليومية ، التي أوضحت ن المحققين شرعوا في التحقيق معها، بناء على شكاية ضدها جرى تفعيلها أخيرا، وقرروا الاحتفاظ بها رهن الاعتقال، لتقضي مدة الحراسة النظرية، قبل أن يقرروا إطلاق سراحها ليلا، بمجرد أن انهارت وخارت قواها، إثر تدخل مقربين من الوزيرة الدرهم، وطلبوا منها الموافقة على عدد من الشروط، في حال رغبت بأن تنعم بحريتها.

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