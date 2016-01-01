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عاجل : مجهولون يرمون من السيارة جثة فتاة غارقة في الدماء بتنغير ويلوذون بالفرار

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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عاجل : مجهولون يرمون من السيارة جثة فتاة غارقة في الدماء بتنغير ويلوذون بالفرار

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

إهتزت مدينة تنغيرعلى وقع جريمة قتل بشعة، بعد أن أقدمت سيارة مجهولة قبل قليل على رمي فتاة عشرينية على قارعة الطريق، والفرار إلى وجهة مجهولة.

وحسب مصادر "أخبارنا المغربية" فإن الضحية البالغة من العمر 27 سنة تم التخلص منها من طرف مجهولين كانوا على متن سيارة، حيث عمدوا إلى رميها بإحدى الطرقات، وهي مدرجة في دمائها، بعد أن قتلوها، ليلوذوا بالفرار.

هذا وفور علمهم بالحادث إستنفرت المصالح الأمنية جل عناصرها من أجل فك لغز هذه الجريمة الفظيعة، فيما تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات لإخضاعها للخبرة الطبية.

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