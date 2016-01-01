الرئيسية | حوادث وقضايا | لأول مرة... الرميد يكشف معطيات جديدة حول عزل القاضي الهيني

لأول مرة... الرميد يكشف معطيات جديدة حول عزل القاضي الهيني

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لأول مرة... الرميد يكشف معطيات جديدة حول عزل القاضي الهيني

أخبارنا المغربية 

كشف المصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، أنه لم يكن حاضرا خلال مداولة الحسم في قرار عزل القاضي السابق محمد الهيني، من طرف المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أنه فضل أن لا يحضر إلى جانب القضاة التسعة أعضاء المجلس، خلال مداولة الحسم في القرار المناسب في حق الهيني.

وأكد الرميد الذي حل ضيفا على برنامج "الواجهة" بإذاعة "أم إف إم" ليلة اليوم الجمعة، أنه طيلة المدة التي قضاها في منصب وزير العدل، لم يقم أبدا بالتدخل لصالح أي فرد سواء من أسرته أو من حزبه أو من أصدقائه أو كذلك لصالح القضاة أو الموظفين.

وأبرز الرميد، أنه لم يغادر وزارة العدل حتى اتخذ قرارا وصفه ب"المهم"، بشكل توافقي مع مختلف المسؤولين القضائيين في المملكة، يتمثل في البت خلال أجل أقصاه دجنبر 2017، في جميع القضايا المطروحة على محاكم المملكة الخاصة بسنة 2014، كي لا تبقى سوى القضايا التي تبدأ من سنة 2015 مع حلول سنة 2018.

وأضاف الرميد، أنه بعدما كان التشكي من بطء البت في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم، أصبح التشكي فيما يعتبره المحامون التسرع الذي يمس، بحسبهم، المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مبرزا أنه من الضروري البت في مختلف القضايا في آجال معقولة دون بطء أو تسرع.

 

مجموع المشاهدات: 4150 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات