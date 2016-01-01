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العثور على رجل آدمية مبثورة يستنفر السلطات الأمنية بآيت ملول وهذا مصدرها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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العثور على رجل آدمية مبثورة يستنفر السلطات الأمنية بآيت ملول وهذا مصدرها

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

علمت "أخبارنا المغربية" أن رجل آدمية مبثورة تم العثور عليها ليلة أمس الجمعة بأحد أزقة حي القليعة الواقع تحت النفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول.

وخلف العثور على الرجل المقطوعة موجة من الخوف والذعر وسط ساكنة الحي، والذين بادروا إلى إخطار السلطات المحلية والأمنية، والتي حلت بعين المكان وباشرت تحرياتها الأولية لمعرفة مصدر تلك الرجل، ليتبن فيما بعد أنها تعود لمختل عقلي صدمته سيارة خفيفة بمدخل بيوكرى مساء أمس، ليفر السائق حيث بقيت رجل الضحية الذي صدمه عالقة بجنبات السيارة قبل أن يفطن لها ويتخلص منها برميها أمام حمام شعبي بحي القليعة.

هذا ولا تزال الأبحاث جارية للوصول إلى هوية السائق الذي كان وراء هذا الحادث لإعتقاله سيما بعد أن توفي الضحية المبثور الرجل٠

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