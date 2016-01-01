الرئيسية | حوادث وقضايا | شاحن كهربائي للهاتف النقال يتسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بأزيلال

شاحن كهربائي للهاتف النقال يتسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بأزيلال

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أرشيف أرشيف

أخبارنا المغربية : 

 

أفادت السلطات المحلية لإقليم أزيلال أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 4 أشخاص آخرين باختناق إثر اندلاع حريق، صباح يومه السبت ، بإحدى الشقق بحي تانوت بمدينة أزيلال.

 

وقد تدخلت السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية، حيث تم إخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لأزيلال لتلقي العلاجات الضرورية، حيث استدعت حالتهم نقلهم عبر مروحية وسيارات الإسعاف الطبي صوب المستشفى الجامعي لمدينة مراكش.

 

وحسب المعطيات الأولية فإن أسباب الحريق يفترض أن تعود إلى سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال داخل الشقة.

 

هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كل الظروف المرتبطة بهذا الحادث.

مجموع المشاهدات: 2547 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات