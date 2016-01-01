شاحن كهربائي للهاتف النقال يتسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بأزيلال

أرشيف

أخبارنا المغربية :

أفادت السلطات المحلية لإقليم أزيلال أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 4 أشخاص آخرين باختناق إثر اندلاع حريق، صباح يومه السبت ، بإحدى الشقق بحي تانوت بمدينة أزيلال.

وقد تدخلت السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية، حيث تم إخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لأزيلال لتلقي العلاجات الضرورية، حيث استدعت حالتهم نقلهم عبر مروحية وسيارات الإسعاف الطبي صوب المستشفى الجامعي لمدينة مراكش.

وحسب المعطيات الأولية فإن أسباب الحريق يفترض أن تعود إلى سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال داخل الشقة.

هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كل الظروف المرتبطة بهذا الحادث.