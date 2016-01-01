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بالفيديو ...لحظة اشتعال النيران بسبب شارجور و مصرع سيدة وأم زوجها وطفلها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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صورة الحادث صورة الحادث

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

تداولت صفحات فيسبوكية فيديو يوثق للحظات الأولى لاشتعال النيران بمنزل بحي الباز بأزيلال ، حيث لقي فيه 3 أشخاص مصرعهم ويتعلق الأمر بسيدة  وأم زوجها وطفلها أسماءهم زهور.ز -حليمة.أ- حسام.ت-، فيما جرى نقل 4 حالات، 3 عبر سيارة اسعاف مجهزة وحالة واحدة على متن مروحية الى مستشفى مراكش.

وكانت "أخبارنا" سباقة لنشر الخبر الذي هز الرأي العام وأعاد النقاش حول شواحن الهواتف الصينية الصنع والتي أصبحت تتسبب في فواجع يروح ضحيتها أبرياء ، كما هو الحال لحريق اليوم بأزيلال الذي تسبب فيه شارجور مزور.

جدير بالذكر أن سيدة من بين الضحايا السبعة قفزت من الطابق العلوي وأصيبت بكسور ونجت من الموت بأعجوبة، فيما وصفت حالات المصابين الاخرين بالخطيرة احداها بين الحياة والموت .

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