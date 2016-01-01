وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادثة سير خطير بمدخل طنجة (صور)
أخبارنا المغربية : طنجة
حادث سير خطير ، وقع صباح اليوم السبت ، عند مدخل مدينة طنجة ، أدى الى مصرع شخص واحد وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة .
و حسب مصادر محلية ، كانت السرعة المفرطة وراء هذا الحادث ، الذي وقع بالطريق السيار على مقربة من نقطة الاداء بمنطقة كزناية .
و فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث ، بينما جرى نقل المصابين الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، في حين نقل الضحية الى مستودع الاموات ذي طوفار .
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