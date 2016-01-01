الرئيسية | حوادث وقضايا | وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادثة سير خطير بمدخل طنجة (صور)

وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادثة سير خطير بمدخل طنجة (صور)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادثة سير خطير بمدخل طنجة (صور)

أخبارنا المغربية : طنجة 

حادث سير خطير ، وقع صباح اليوم السبت ، عند مدخل مدينة طنجة  ، أدى الى مصرع شخص واحد وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة .

و حسب مصادر محلية ، كانت السرعة المفرطة وراء هذا الحادث ، الذي وقع بالطريق السيار على مقربة من نقطة الاداء بمنطقة كزناية .

و فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث ، بينما جرى نقل المصابين الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، في حين نقل الضحية الى مستودع الاموات ذي طوفار .

مجموع المشاهدات: 1191 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات