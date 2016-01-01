الجديدة تعيش مجزرة جديدة بطلها زوج هائج
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
جريمة بشعة تلك التي كان أحد الدواوير بالجماعة القروية ولاد غانم مسرحا لها اليوم السبت بعدما أقدم زوج على نحر زوجته مستعملا سكينا من الحجم الكبير.
هذا وقالت مصادر محلية بالجديدة أن المجرم الذي كان في حالة هيستيرية وبعدما أجهز على زوجته، توجه نحو ابنته محاولا ذبحها هي الأخرى لكن المسكينة نجحت في الإفلات منه بمعجزة.
عناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان تمكنت من اعتقال الجاني دون أن يتم بعد الكشف عن سبب إقدامه على جرمه الشنيع.
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