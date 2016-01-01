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بالصور : أمطار طوفانية تغرق مدينة بني ملال

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصور : أمطار طوفانية تغرق مدينة بني ملال

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

شهدت مدينة بني ملال تساقطات مطرية غزيرة قبل مغرب اليوم السبت ، حيث أدت إلى وقوع فياضانات ، وغرقت أحياء بوشريط والانعاش والنصر بالعامرية واوربيع ، وانفجرت بالوعات الصرف الصحي وهو مازاد من غرق بعض المنازل بالمياه العادمة ومياه الأمطار.

ساكنة هذه الأحياء خرجت إلى الشارع في هذه اللحظات وعبرت عن غضبها من تجاهل المسؤولين لهم وعدم تقديم يد المساعدة لهم .

جدير بالذكر أن نفس الأحياء تغرق دائما كلما تساقطت الأمطار بشكل غزير.

ومن جهة ثانية عرفت أولاد امبارك امطار غزيرة أدت الى توقف حركة السير لبعض الوقت وغمرت المياه بعض المنازل.

 

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