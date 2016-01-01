خطير .. إنهيار في سقف إحدى قاعات الحفلات بتطوان و نقل مدعوات الى المستشفى

سعيد المهيني - تطوان

إنهار سقف الجبص (فو بلافون) في إحدى قاعات الأعراس بحي كويلما بتطوان، مساء أمس السبت 29 ابريل الجاري .

الانهيار وقع بينما كان المدعوون يملؤون القاعة و كلهن من النساء .

و تحدثت الأنباء عن إصابات خطيرة على مستوى الرأس حيث تم نقل العديد من النساء الى المستشفى المدني سانية الرمل.