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خطير .. إنهيار في سقف إحدى قاعات الحفلات بتطوان و نقل مدعوات الى المستشفى

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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خطير .. إنهيار في سقف إحدى قاعات الحفلات بتطوان و نقل مدعوات الى المستشفى

سعيد المهيني - تطوان

إنهار سقف الجبص (فو بلافون) في إحدى قاعات الأعراس بحي كويلما بتطوان، مساء أمس السبت 29 ابريل الجاري .

الانهيار وقع بينما كان المدعوون يملؤون القاعة و كلهن من النساء .

و تحدثت الأنباء عن إصابات خطيرة على مستوى الرأس حيث تم نقل العديد من النساء الى المستشفى المدني سانية الرمل.

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