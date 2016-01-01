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جريمة مروعة: امرأة تذبح أبناءها الصغار بأيت ملول

بواسطة أخبارنا المغربية 59 دقيقة مضت
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جريمة مروعة: امرأة تذبح أبناءها الصغار بأيت ملول

أخبارنا المغربية   

ٍاستفاقت ساكنة حي لخزانت بمنطقة لمزار التابعة للنفوذ الترابي لجماعة آيت ملول في هذه اللحظات على وقع جريمة مروعة، حيث أقدمت سيدة على طعن إثنين من أبنائها بواسطة سكين.

و يتعلق الامر، بإبنتها الكبرى البالغة من العمر 12 سنة ، التي فارقت الحياة مباشرة جراء إصابتها على مستوى العنق، فيما نقل أحد أبنائها على عجل نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني في حالة خطيرة.

و تمكن ابنها الثالث الذي يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات من الفرار نحو منزل عمه في نفس العمارة التي تقطن بها العائلة. 

وكشفت مصادر محلية أن الأم التي إرتكبت مجزرة في حق أطفالها تعاني من إضطرابات نفسية حسبما تتناقله بعض نسوة الحي بمدينة أيت ملول.

 

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