هكذا ساعد الفيسبوك الدرك الملكي وقاد عائلة إلى التعرف على جثة ابنها ضحية حادثة سير
بواسطة 21 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : جمال مايس
في موضوع اهتز له العالم الأزرق ، نشرت احدى الصفحات الفيسبوكية الواسعة الانتشار بجهة بني ملال خنيفرة صورة تعود لجثة شاب توفي على إثر حادثة سير خطيرة بين دراجته وسيارة خفيفة ، دون أن يكون حاملا لأي وثيقة تثبت هويته أو ملكية دراجته ، وهو ما جعل الدرك الملكي يكثف أبحاثه للوصول الى أسرة الضحية.
ومباشرة بعد تداول الصورة على نطاق واسع تعرف بعض أصدقاء الضحية على صديقهم عادل.م ، لاسيما وأن أسرته كانت تبحث عنه بعدما غاب عن المنزل ليومين ، وهو ما جعلهم يتوجهون صباح اليوم نحو مركز الدرك الملكي بسوق السبت للتأكد ، ومنه الى مستودع الأموات ، حيث تعرفوا على جثة ابنهم التي تم دفنها قبل قليل بمسقط رأسه بالعيايطة .
شاشة أخبارنا
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟