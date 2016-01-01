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هكذا ساعد الفيسبوك الدرك الملكي وقاد عائلة إلى التعرف على جثة ابنها ضحية حادثة سير

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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هكذا ساعد الفيسبوك الدرك الملكي وقاد عائلة إلى التعرف على جثة ابنها ضحية حادثة سير

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

في موضوع اهتز له العالم الأزرق ، نشرت احدى الصفحات الفيسبوكية الواسعة الانتشار بجهة بني ملال خنيفرة  صورة تعود لجثة شاب توفي على إثر حادثة سير خطيرة بين دراجته وسيارة خفيفة ، دون أن يكون حاملا لأي وثيقة تثبت هويته أو ملكية دراجته ، وهو ما جعل الدرك الملكي يكثف أبحاثه للوصول الى أسرة الضحية.

ومباشرة بعد تداول الصورة على نطاق واسع تعرف بعض أصدقاء الضحية على صديقهم عادل.م ، لاسيما وأن أسرته كانت تبحث عنه بعدما غاب عن المنزل ليومين ، وهو ما جعلهم يتوجهون صباح اليوم نحو مركز الدرك الملكي بسوق السبت للتأكد ، ومنه الى مستودع الأموات  ، حيث تعرفوا على جثة ابنهم التي تم دفنها قبل قليل بمسقط رأسه بالعيايطة .

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