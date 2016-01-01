صاعقة رعدية تصيب ثلاثينيا وترديه قتيلا وهذا ما أقدمت عليه أسرته!
بواسطة 10 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن صاعقة رعدية ضربت شاب ثلاثينيا ينحذر من احد دواوير تيلكيت إقليم أزيلال ، وأردته قتيلا على الفور ، حيث تم العثور على جثته أمس الأحد بمنطقة جبلية مخصصة للرعي.
وحسب مصادر ل"أخبارنا" فقد حل بالمكان رجال الدرك الملكي وفتحوا التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات وفاة الضحية ، فيما رفضت أسرته إخضاعه للتشريح الطبي وسلمت بأن الرعد هو قاتله ، وطلبت من المحققين أن يدفن في الحين.
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