عاجل... أنباء عن فرار سجين مريض من داخل المستشفى و الأمن يستنفر أجهزته

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن الأمن استنفر جميع أجهزته منتصف ليلة الأحد الإثنين ، ومشط محيط المستشفى الجهوي ببني ملال بحثا عن مريض هرب من داخل المستسفى ويرجح أن يكون مضطرب نفسي خطير أو سجين .

وحسب ما أكده مصدرنا فسيارات النجدة وفرقة الدراجين والشرطة القضائية وشرطة الديمومة ، كانوا جميعهم يبحثون بين الأحياء المجاورة عن الهارب ، ووردت أنباء تفيذ أنهم ألقوا القبض عليه لكن لم يتسنى لنا التأكد من ذلك .

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا .