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بالتفاصيل...المغرب يقدم معلومات هامة للأمن الإسباني مكنته من اعتقال صيد ثمين

بواسطة أخبارنا المغربية 7 دقيقة مضت
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بالتفاصيل...المغرب يقدم معلومات هامة للأمن الإسباني مكنته من اعتقال صيد ثمين

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن عناصر الحرس المدني بالجنوب الإسباني تمكنت في عملية نوعية من تفكيك عصابة خطيرة تنشط في مجال تهريب المخدرات بين الضفتين وذلك أمس الأحد .

وأضاف ذات المصدر أن العملية تمت بعد توصل المصالح الأمنية الإسبانية بمعلومات دقيقة جدا من الجانب المغربي، لتنجح في اعتقال 30 شخصا بعد مداهمتها ل 21 منزلا عبر قوة أمنية كبيرة.

هذا ومكنت العملية من حجز طن من الحشيش ومبلغا ماليا  يفوق 350 الف يورو نقدا وثلاثة زوارق صغيرة وعدة أسلحة نارية.

للإشارة فإن الأمن المغربي تمكن بدوره من اعتقال من يعتقد أنه زعيم العصابة وذلك بمدينة طنجة الشمالية.

 
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