أخيرا...الأمن يوقع بشخص متخصص في التقاط صور لمفاتن الفتيات في الشارع ونشرها فايسبوكيا

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

قالت مصادر محلية بتطوان أن عناصر الأمن بالمدينة قد تمكنت أخيرا من تحديد هوية واعتقال شاب تخصص في التقاط صور تظهر مفاتن الفتيات بالشوارع ونشرها على صفحة فايسبوكية أعدها لهذا الغرض مع إرفاقها بتعليقات لا أخلاقية مسيئة إليهن.

وحسب ذات المصدر، فإن المصالح الأمنية تحركت بناء على بلاغات تقدم بها مجموعة من الضحايا، حيث تمت الاستعانة بخبرة الشرطة المعلوماتية التي تمكنت في وقت وجيز من تحديد هوية "المكبوت".